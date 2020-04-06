Буйный пациент с COVID-19 пытался сбежать из больницы

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В инфекционную больницу Благовещенска доставлен мужчина с диагнозом коронавирус, который отказывался подчиняться распоряжениям врачей. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что у жены и сына местного жителя нашли коронавирусную инфекцию. Их поместили в инфекционную больницу, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав провести повторный анализ. Уточняется, что он вел себя неадекватно. Выяснилось, что он действительно заражен.

В лечебном учреждении он продолжил вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу.

Отметим, что в учреждении работает круглосуточный пост, чтобы предотвратить его побег.