Блогера примотали к авто и прокатили на скорости в 140 км/ч

Любитель экстрима устроил очередное шоу. Парень из Ростовской области прокатился на машине со скоростью в 140 километров в час, примотавшись к ее кузову скотчем.

В распоряжение телеканала РЕН ТВ попало видео момента. При просмотре кадров видно, что молодой человек тщательно примотан скотчем к кузову с правой стороны. Красный спорткар разогнался и ушел вперед от авторов ролика.

Трюк был опубликован в Сети и вызвал резонанс. Некоторым не понравилась выходка молодого экстремала. Отметим, что правоохранители уже заинтересовались инцидентом. Ведется проверка.