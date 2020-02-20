Автомобилистов на старых машинах не будут пускать в центр больших городов

Госдума занимается реализацией новой инициативы: планируется присвоить экологический сегмент всем старым автомобилям в РФ. Такое нововведение беспокоит автолюбителей.

Выхлопные газы являются основным источником загрязнения воздуха, и с этим нужно бороться. Соответственно, введение жестки правил – необходимая мера.

<noscript><iframe src="https://www.5-tv.ru/player/284856" width="860" height="483" allowfullscreen></noscript>

Однако как будут существовать те автовладельцы, у которых в собственности старая машина, и при этом они являются жителями центра крупного города? Пока данный вопрос находится без ответа, сообщает Пятый канал.