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5-летняя девочка из Новокузнецка пришла в себя и рассказала, кто поджег ее

5-летняя жительница Новокузнецка пришла в себя. Девочка дала понять своему отцу, что помнит, как ее подожгли дети соседей.

Данная информация была получена от близких потерпевшего ребенка. По словам сестры малышки, медики разрешили отцу прийти к маленькой дочери. Говорить девочка пока что не может, но все понимает и отвечает глазами и кивками головы. Так, стало известно, что поджег устроили две сестры. Младшая держала жертву, а старшая поджигала.

По словам девушки, семья пострадавшей малышки надеется, что ребенок сможет поправиться. Врачи также говорят о положительной динамике, сообщает СибДепо.

Фото: СибДепо

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