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5 человек пострадали в ДТП в Крыму

11 августа на территории республики Крым случилась серьезная массовая авария. ЧП произошло в Славянском районе на 62 километре трассы «Краснодар – автомобильная дорога А-290 «Новороссийск – Керчь».

Примерно в 9 часов утра 50-летний автомобилист, управляя седаном Ford Focus, совершал обгон и выехал на полосу встречного движения. Там случилось столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso. После удара японский грузовик также оказался на встречке, где врезался в седан Toyota Camry.

В итоге травмы получили виновник массового ДТП, 47-летний водитель большегруза и 51-летняя пассажирка этого авто, 39-летний водитель японской легковушки и 13-летняя девочка, ехавшая в данном седане, сообщает Город Новороссийск.

Фото: Город Новороссийск

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