64 приусадебных участка подтопило в Ряжске из-за весеннего половодья

По данным на 3 апреля в Ряжске из берегов вышла река Хупта. Из-за этого подтопило низководный мост и 64 приусадебных участка. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Вода затронула улицы Заречная, Набережная, Мичуринская, Мельзаводская, Береговая, Свободы. Из-за сложной ситуации в местной администрации состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, в городе выставили спасательные посты и оборудовали необходимым количеством плавсредств. Все экстренные службы готовы к непредвиденным ситуациям.
Позже МЧС сообщило о подтоплении еще одного моста в Кораблинском районе.