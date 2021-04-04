64 приусадебных участка подтопило в Ряжске из-за весеннего половодья

По данным на 3 апреля в Ряжске из берегов вышла река Хупта. Из-за этого подтопило низководный мост и 64 приусадебных участка. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Вода затронула улицы Заречная, Набережная, Мичуринская, Мельзаводская, Береговая, Свободы. Из-за сложной ситуации в местной администрации состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— В Ряжском районе проводятся все необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Специалисты ежедневно контролируют уровень подачи воды в реках, — рассказал начальник ГО и ЧС по Ряжскому району Игорь Савин.

По его словам, в городе выставили спасательные посты и оборудовали необходимым количеством плавсредств. Все экстренные службы готовы к непредвиденным ситуациям.

Позже МЧС сообщило о подтоплении еще одного моста в Кораблинском районе.