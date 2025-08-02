Вынесен приговор рязанцу по делу о мошенничестве с жилищным сертификатом

В Рязанской области вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с жилищным сертификатом. Об этом сообщает Прокуратура Рязанской области.

Скопинский районный суд Рязанской области приговорил 44-летнего местного жителя к лишению свободы на срок 3 года условно, с испытательным сроком 1,5 года, по делу о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Мужчина, имея право на получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилого помещения, по объявлению нашел дом стоимостью в 2,6 млн рублей для дальнейшей покупки. При этом он договорился с продавцом о продаже по завышенной цене в договоре на всю сумму жилищного сертификата в размере 3,5 млн рублей. В результате мужчина получил более 900 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Суд признал мужчину виновным, а также постановил взыскать с виновника суммы причиненного государству ущерба.