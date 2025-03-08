ВСУ разыскивают украинских артистов, сбежавших от мобилизации

Вооруженные силы Украины разыскивают минимум десяток украинских артистов, сбежавших из страны от мобилизации, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, звезды уверяли Минкульт Украины, что едут за границу, чтобы провести концерты в поддержку ВСУ, в сопровождении уполномоченных, которых они подкупали или обманывали.

«В списке уклонистов Дорн, Барских, Потап, бросивший Асти Artik, а также участники отбора на Евровидение: братья Беляковы из группы MBreeze и певец Василий Демчук», — говорится в публикации.

Они не собираются возвращаться в страну, живут в Европе, США и Израиле и проводят концерты в разных городах, только без предлога донатов Киеву.

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В отношении чиновников, которые выпустили артистов, возбудили уголовные дела.

С 3 марта власти официально запретили покидать страну артистам — даже временно.