Все социальные объекты Рязани начали отапливаться

В Рязани стартовал отопительный сезон. Теплоноситель поступил на все объекты социальной сферы – их более трёхсот.

В городе отапливаются школы, детские сады, дошкольные образовательные учреждения, а также учреждения здравоохранения и спорта. Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте Елена Сорокина.

Градоначальник поручила Управлению энергетики и ЖКХ обратить особое внимание руководителей всех соцобъектов на то, чтобы задвижки систем отопления внутри зданий были открыты.

С 19 сентября тепло начнёт постепенно поступать в жилые дома.