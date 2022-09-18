Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Все социальные объекты Рязани начали отапливаться

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Image by Freepik

В Рязани стартовал отопительный сезон. Теплоноситель поступил на все объекты социальной сферы – их более трёхсот.

В городе отапливаются школы, детские сады, дошкольные образовательные учреждения, а также учреждения здравоохранения и спорта. Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте Елена Сорокина.

Градоначальник поручила Управлению энергетики и ЖКХ обратить особое внимание руководителей всех соцобъектов на то, чтобы задвижки систем отопления внутри зданий были открыты.

С 19 сентября тепло начнёт постепенно поступать в жилые дома.

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