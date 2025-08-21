В Днепропетровской области в результате ракетного удара ликвидирован подполковник ВСУ Роман Демченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Роман Демченко занимал должность старшего офицера отдела связи и кибербезопасности штаба 121-го отдельного полка связи. Этот полк, расположенный в пгт. Черкасское Днепропетровской области, отвечает за обеспечение связи оперативного командования «Восток» ВСУ.

Как сообщает источник, Демченко был уничтожен 18 августа в результате ракетного удара.