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Среда, 8 июня, 2022

Врио губернатора Рязанской области пообещал сохранить автостанцию в Спас-Клепиках

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Врио губернатора Рязанской области пообещал сохранить автостанцию в Спас-Клепиках

7 июня на заседании правительства Рязанской области глава региона Павел Малков поднял вопрос продажи здания, в котором располагается клепиковский автовокзал.

– Поступил сигнал, что продаётся здание автовокзала. Обсудил вопрос с коллегами, будем прорабатывать проект по выкупу объекта, – заявил врио губернатора.

Он сказал, что если с собственником не удастся договориться, для автовокзала найдут другое помещение. В любом случае автостанцию сохранят.

Малков отметил, что в Рязанской области будет прорабатываться вопрос создания единой организации, которая будет курировать пассажирские перевозки.

Раннее на Avito появилось объявление о том, что здание автовокзала Спас-Клепиков продают за 9,8 млн руб.

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