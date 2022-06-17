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Пятница, 17 июня, 2022

Врио губернатора Малков анонсировал поездку в Касимов

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Врио губернатора Малков анонсировал поездку в Касимов

В ближайшее время врио губернатора Рязанской области Павел Малков собирается посетить Касимов. Об этом он сообщил в своём интервью ТКР и ГТРК Ока, которое вышло 16 июня.

Малков считает, что Касимов – это жемчужина региона, которая требует особого внимания со стороны властей.

– Хочется видеть, что власти понимают, как расходовать деньги, которые выделяются. В Касимове я не в полной мере вижу такой подход, – сказал глава региона.

Павел Малков отметил, что достигнута договорённость с Минкультуры РФ о реконструкции ряда ключевых исторических объектов. Также будет возобновлена работа с инвесторами.

Также в интервью врио губернатора рассказал о своём хобби и высказался о недавней безвременной кончине министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Бориса Шемякина. По словам Малкова, замены Шемякину пока не нашлось.

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