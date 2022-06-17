Врио губернатора Малков анонсировал поездку в Касимов

В ближайшее время врио губернатора Рязанской области Павел Малков собирается посетить Касимов. Об этом он сообщил в своём интервью ТКР и ГТРК Ока, которое вышло 16 июня.
Малков считает, что Касимов – это жемчужина региона, которая требует особого внимания со стороны властей.
Павел Малков отметил, что достигнута договорённость с Минкультуры РФ о реконструкции ряда ключевых исторических объектов. Также будет возобновлена работа с инвесторами.
Также в интервью врио губернатора рассказал о своём хобби и высказался о недавней безвременной кончине министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Бориса Шемякина. По словам Малкова, замены Шемякину пока не нашлось.