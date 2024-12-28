Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дала рекомендации по правильному питанию и употреблению алкоголя в новогоднюю ночь, чтобы избежать неприятных последствий утром 1 января.

Легкие закуски и правильный подход к алкоголю

Выбор алкоголя Самым щадящим алкогольным напитком в праздничную ночь будет красное сухое вино.

Если вы планируете пить крепкие напитки, соблюдайте правило: не понижать градус. Например, после глотка шампанского под бой курантов переходите на крепкий алкоголь и избегайте возврата к менее крепким напиткам. Закуска Хорошим вариантом закуски станет простое картофельное пюре, которое замедляет всасывание алкоголя, позволяя избежать быстрого опьянения.

Любителям коктейлей стоит быть осторожными: не смешивайте крепкий алкоголь с газированными сладкими напитками, которые раздражают слизистую желудка и усиливают всасывание алкоголя.

Как составить новогоднее меню

Отдавайте предпочтение блюдам с большим количеством зелени и овощей.

Если на столе есть блюда из морепродуктов, сочетайте их с рыбой, избегая одновременно употреблять мясо.

Не кладите в тарелку сразу все блюда. Подходите к еде осознанно: попробовали одно, прислушались к своему насыщению, затем перешли к следующему.

— «Не нужно есть так, будто эта ночь последняя в жизни. Лучше меньше, но вкуснее. Делайте перерывы между едой, вставайте, двигайтесь, общайтесь», — советует врач.

Как избежать похмелья

Перед застольем и в течение всей ночи полезно пить чистую воду с лимонным соком. Это помогает:

Предотвратить обезвоживание, вызванное алкоголем.

Поддержать кислотно-щелочной баланс в организме.

Не допустить сгущения крови, которое приводит к утреннему похмелью.

Шампанское: особая рекомендация

Если вы планируете пить шампанское, выпустите из него газ, чтобы снизить риск быстрого раздражения слизистой желудка.

Однозначно стоит забыть про алкоголь на следующий день после Нового года. Спиртное лишь увеличит нагрузку на организм и вызовет дополнительное обезвоживание, из-за чего похмелье будет ощущаться еще сильнее. Также не стоит начинать год с кофе или чая.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете встретить Новый год не только вкусно, но и с минимальными последствиями для здоровья!