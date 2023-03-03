Врач Ирина Салтыкова рассказала о признаках инфаркта, при которых надо срочно вызывать скорую

Если сердечную артерию заблокирует тромб, происходит инфаркт миокарда. В этом случае очень важно вовремя вызвать скорую помощь.
Как отличить инфаркт от других состояний, рассказывает заведующая отделением неотложной кардиологии с блоком палат интенсивной терапии и реанимации ОКБ Ирина Салтыкова.
Симптомы инфаркта миокарда схожи с симптомами стенокардии. Однако стенокардия проходит после приема нитроглицерина. Основные признаки инфаркта миокарда:
сильное давление в груди, нехватка воздуха;
боль в виде сильного жжения, в области сердца, левой руки, левой лопатки. Может болеть также межлопаточная область, шея, нижняя челюсть.
ощущение страха смерти, холодный пот и резкое недомогание, спутанность мыслей;
тошнота и боль в животе, спазмы, не связанные с приемом пищи;
одышка, навязчивое желание ослабить ворот одежды;
слабость в ногах и руках, головокружение; возможны потеря сознания, обморок.
Важно знать, что у пациентов с сахарным диабетом инфаркт может развиваться без боли в сердце, симптомы могут выражаться в виде слабости и потливости.
При этих симптомах обязательно следует вызвать скорую. Чем раньше пациент поступит в стационар, тем более благоприятным будет исход лечения.
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