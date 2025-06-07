Восемь человек, включая детей, пострадали в ДТП под Рязанью

В результате ДТП в Рязанском районе пострадали 8 человек, включая детей. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

В субботу, 7 июня, в 14:40 на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись «Фольксваген Поло» и «Ситроен».

В аварии пострадали водитель «Ситроена» и его пассажиры 26, 9 и 6 лет, а также водитель «Фольксвагена» и трое его 19-летних пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Из-за ДТП образовалась большая пробка в направлении от Рязани.

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