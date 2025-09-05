Пятница, 5 сентября, 2025
14 C
Рязань
Происшествия

Восемь беспилотников сбиты над Рязанской областью ночью 5 сентября

Алексей Самохин
Freepik AI

В ночь на 5 сентября средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь вражеских БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков. 

По его словам, обломки упали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются. Предварительно, пострадавших, повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. 

Павел Малков напомнил, что выкладывать фото и видео последствий атаки запрещено, это расценивается как помощь врагу. Губернатор также призвал доверять  только проверенным источникам информации.

Рязанцам, нашедшим обломки беспилотников, рекомендуется сразу же звонить на номер 112.

