Восемь беспилотников сбиты над Рязанской областью ночью 5 сентября

В ночь на 5 сентября средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь вражеских БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

По его словам, обломки упали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются. Предварительно, пострадавших, повреждений жилых домов и инфраструктуры нет.

Павел Малков напомнил, что выкладывать фото и видео последствий атаки запрещено, это расценивается как помощь врагу. Губернатор также призвал доверять только проверенным источникам информации.

Рязанцам, нашедшим обломки беспилотников, рекомендуется сразу же звонить на номер 112.