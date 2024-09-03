Ночью Киев потревожил вой сирен воздушной тревоги, которая не прекращалась до самого рассвета, пишет aif.ru. Жители столицы Украины вздрагивали от каждого громкого звука, опасаясь повторения ракетной атаки, произошедшей 2 сентября. В небе над Киевом несколько часов кружили ударные дроны «Герань-2», заставляя украинскую противовоздушную оборону (ПВО) оставаться в напряжении. После маневров дроны внезапно разошлись в разные стороны и исчезли за горизонтом. Позже стало известно, что удары были нанесены по различным целям в Миргороде, Чугуеве и Запорожье: загорелись военные аэродромы, логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и базы с иностранными наемниками.

Утренние последствия атак

К утру карты украинских мониторинговых служб, отслеживающих воздушное пространство, показывали, что территории Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Киевской областей остаются в состоянии «Опасности воздушной атаки». Украина ожидала новых ракетных ударов, в то время как жители прятались в укрытиях. В Запорожье, Миргороде и Чугуеве пожарные машины спешили к местам попадания российских ракет и дронов, пытаясь справиться с возникшими пожарами.

Комбинированные удары по стратегическим объектам

Комбинированный удар был нанесен по военным аэродромам и складам в Полтавской и Харьковской областях. По предварительным данным, в Миргороде на аэродроме российские ракеты уничтожили несколько самолетов и вертолетов ВВС Украины. Сообщается о сгоревшем вертолете Ми-2 и гибели его пилота.

В Чугуеве, Харьковская область, удар был нанесен по армейским складам с боеприпасами, которые предназначались для снабжения харьковской группировки ВСУ. Также под обстрел попали пункты размещения украинских военных, находящихся в резерве.

Атака на иностранных наемников в Запорожье

Особое внимание привлек удар по временной базе иностранных наемников в Запорожье. Согласно данным, российская ракета поразила пункт размещения бойцов «Интернационального легиона» ВСУ, которые находились в местной гостинице «Гранд Палас». По сообщениям местных жителей, отель был известен тем, что там часто останавливались иностранные солдаты, и эта информация вскоре стала известна и российскому командованию. Сообщается, что точные координаты объекта могли быть переданы местными силами сопротивления.

Telegram-канал «Изнанка» разместил кадры, подтверждающие уничтожение базы наемников в Запорожье. По их информации, к месту попадания уже направились кареты скорой помощи. В местных чатах также обсуждают происшествие и сообщают, что, вероятно, тела погибших наемников будут отправлены обратно на родину, в том числе в Польшу.