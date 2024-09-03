Вторник, 3 сентября, 2024

Войска РФ уничтожили киевскую авиацию и гостиницу с наёмниками

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

Ночью Киев потревожил вой сирен воздушной тревоги, которая не прекращалась до самого рассвета, пишет aif.ru. Жители столицы Украины вздрагивали от каждого громкого звука, опасаясь повторения ракетной атаки, произошедшей 2 сентября. В небе над Киевом несколько часов кружили ударные дроны «Герань-2», заставляя украинскую противовоздушную оборону (ПВО) оставаться в напряжении. После маневров дроны внезапно разошлись в разные стороны и исчезли за горизонтом. Позже стало известно, что удары были нанесены по различным целям в Миргороде, Чугуеве и Запорожье: загорелись военные аэродромы, логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и базы с иностранными наемниками.

Утренние последствия атак

К утру карты украинских мониторинговых служб, отслеживающих воздушное пространство, показывали, что территории Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Киевской областей остаются в состоянии «Опасности воздушной атаки». Украина ожидала новых ракетных ударов, в то время как жители прятались в укрытиях. В Запорожье, Миргороде и Чугуеве пожарные машины спешили к местам попадания российских ракет и дронов, пытаясь справиться с возникшими пожарами.

Комбинированные удары по стратегическим объектам

Комбинированный удар был нанесен по военным аэродромам и складам в Полтавской и Харьковской областях. По предварительным данным, в Миргороде на аэродроме российские ракеты уничтожили несколько самолетов и вертолетов ВВС Украины. Сообщается о сгоревшем вертолете Ми-2 и гибели его пилота.

В Чугуеве, Харьковская область, удар был нанесен по армейским складам с боеприпасами, которые предназначались для снабжения харьковской группировки ВСУ. Также под обстрел попали пункты размещения украинских военных, находящихся в резерве.

Атака на иностранных наемников в Запорожье

Особое внимание привлек удар по временной базе иностранных наемников в Запорожье. Согласно данным, российская ракета поразила пункт размещения бойцов «Интернационального легиона» ВСУ, которые находились в местной гостинице «Гранд Палас». По сообщениям местных жителей, отель был известен тем, что там часто останавливались иностранные солдаты, и эта информация вскоре стала известна и российскому командованию. Сообщается, что точные координаты объекта могли быть переданы местными силами сопротивления.

Telegram-канал «Изнанка» разместил кадры, подтверждающие уничтожение базы наемников в Запорожье. По их информации, к месту попадания уже направились кареты скорой помощи. В местных чатах также обсуждают происшествие и сообщают, что, вероятно, тела погибших наемников будут отправлены обратно на родину, в том числе в Польшу.

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