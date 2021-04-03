Война с коронавирусом обошлась Костромской области почти в миллиард рублей

В администрации Костромской области сообщили, что за год регион потратил на борьбу с коронавирусом более 985 миллионов рублей, пишет портал «k1news.ru».

Сообщается, что почти 425 миллионов рублей пошли на стимулирующие выплаты врачам, работающим с больными COVID-19.

Более 117 миллионов рублей были выделены на создание в больницах почти тысячи коек для пациентов и открытие двух обсерваторов.

Кроме того, на эти средства закупили защитные костюмы, дезинфицирующие средства для медперсонала, противовирусные лекарства, антибиотики, а также на организацию работы мобильных бригад.

Еще почти 410 миллионов рублей потратили на оснащение и переоснащение медицинских организаций в Костромской области.