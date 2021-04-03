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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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Война с коронавирусом обошлась Костромской области почти в миллиард рублей

Никита Брыкин

В администрации Костромской области сообщили, что за год регион потратил на борьбу с коронавирусом более 985 миллионов рублей, пишет портал «k1news.ru».

Сообщается, что почти 425 миллионов рублей пошли на стимулирующие выплаты врачам, работающим с больными COVID-19.

Более 117 миллионов рублей были выделены на создание в больницах почти тысячи коек для пациентов и открытие двух обсерваторов.

Кроме того, на эти средства закупили защитные костюмы, дезинфицирующие средства для медперсонала, противовирусные лекарства, антибиотики, а также на организацию работы мобильных бригад.

Еще почти 410 миллионов рублей потратили на оснащение и переоснащение медицинских организаций в Костромской области.

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