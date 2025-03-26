Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

В Белгородской области во время работы погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева, сообщает пресс-служба телеканала.

Съёмочная группа подорвалась на мине на границе с Украиной. Находившийся с корреспондентом оператор Дмитрий Волков ранен. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, у Дмитрия минно-взрывная травма, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

— Анне было 35 лет, совсем скоро у нее был бы день рождения. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком, — сообщает телеграм-канал «Первого канала».

Работать на «первом» Прокофьева начала в 2023 году, освещала события в зоне проведения специальной военной операции.