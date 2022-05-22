9.3 C
Рязань
Воскресенье, 22 мая, 2022

Лишённый прав водитель погиб в ДТП в Чекмагушевском районе

spot_img
7info
7info

Лишённый прав водитель погиб в ДТП в Чекмагушевском районе

В Чекмагушевском районе Башкортостана в ДТП погиб 35-летний местный житель, сообщила пресс-служба республиканской ГИБДД.

22 мая в 2 часа на 11-м километре автодороги Чекмагуш-Дюртюли мужчина не справился с управлением автомобилем «Audi A4» и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель умер до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее погибшего лишили прав за нетрезвую езду, машина не зарегистрирована в установленном порядке.

Проводится проверка.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7