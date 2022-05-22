Лишённый прав водитель погиб в ДТП в Чекмагушевском районе

В Чекмагушевском районе Башкортостана в ДТП погиб 35-летний местный житель, сообщила пресс-служба республиканской ГИБДД.

22 мая в 2 часа на 11-м километре автодороги Чекмагуш-Дюртюли мужчина не справился с управлением автомобилем «Audi A4» и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель умер до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее погибшего лишили прав за нетрезвую езду, машина не зарегистрирована в установленном порядке.

Проводится проверка.