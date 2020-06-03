В Рязани снова затопило дорогу под мостом у «Барса на Московском»

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В среду, 3 июня, в Рязани идёт сильный дождь. Как и обещали синоптики.

В некоторых местах ливневые канализации не справляются с потоками воды. Одним из них традиционно является дорога под мостом на Московском шоссе у торгового центра «Барс». Сегодня там также образовалась большая лужа.

Видео с моментом проезда по затопленному участку под железнодорожным путепроводом размещено в группе ДТП | Аварии | Рязань.