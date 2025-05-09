Ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова поздравил Павел Малков 9 мая

В День Победы губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил ветерана Великой Отечественной войны, Валентина Константиновича Козлова. Глава региона вручил ему знак почётного гражданина Рязанской области и памятные подарки.
Ветеран ушёл на фронт в 1941 году, в 19 лет. Валентин Козлов служил матросом Балтийского флота и защищал Ленинград. После тяжёлого ранения попал в госпиталь. В строй вернуться не смог, помогал в тылу. Перевозил грузы для фронта на пароходе. После войны ещё 40 лет работал в речном флоте.
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