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Общество

Ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова поздравил Павел Малков 9 мая

Анастасия Мериакри

В День Победы губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил ветерана Великой Отечественной войны, Валентина Константиновича Козлова. Глава региона вручил ему знак почётного гражданина Рязанской области и памятные подарки.

Ветеран ушёл на фронт в 1941 году, в 19 лет. Валентин Козлов служил матросом Балтийского флота и защищал Ленинград. После тяжёлого ранения попал в госпиталь. В строй вернуться не смог, помогал в тылу. Перевозил грузы для фронта на пароходе. После войны ещё 40 лет работал в речном флоте.

«Валентину Константиновичу уже 102 года, он поставил себе цель — обязательно отметить 80-летие Великой Победы. И её с честью выполнил. У ветерана хорошее настроение, его окружают заботой родные и близкие. Семья свято хранит память о подвигах предков. Спасибо за Победу!» — поделился Павел Малков.

Ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова поздравил Павел Малков 9 мая Валентин Козлов служил матросом Балтийского флота и защищал Ленинград. После тяжёлого ранения попал в госпиталь. В строй вернуться не смог, помогал в тылу.
Ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова поздравил Павел Малков 9 мая Валентин Козлов служил матросом Балтийского флота и защищал Ленинград. После тяжёлого ранения попал в госпиталь. В строй вернуться не смог, помогал в тылу.
Ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова поздравил Павел Малков 9 мая Валентин Козлов служил матросом Балтийского флота и защищал Ленинград. После тяжёлого ранения попал в госпиталь. В строй вернуться не смог, помогал в тылу.

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