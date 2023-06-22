Суд вынесет приговор 40-летнему водителю такси Александру Журавко, которого обвиняют убийстве беременной женщины и разбое, пишет V1.RU.

Тело 35-летней Ирины Богатыревой нашли в овраге в Дубовском районе спустя несколько месяцев поисков. Выяснилось, что в ночь на 15 октября она села в такси возле дома № 69 на улице Ополченской.

В прокуратуре уточнили, что во время поездки мужчина заметил на задремавшей женщине золотые украшения. Злоумышленник отвез ее в безлюдное место, избил и задушил при помощи капюшона от ее куртки. После этого он украл ее драгоценности стоимостью более 111 тысяч рублей.

«Она очень ждала своего малыша и безмерно радовалась, что забеременела. Мы с ней ездили в храмы где она просила о Божьей милости подарить ей ребеночка, но, видно, не судьба», – рассказала близкая подруга погибшей.

Журавко уже задержали, материалы дела прокуратура передала в суд.