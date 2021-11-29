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Понедельник, 29 ноября, 2021
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В Верхнем городском парке установили новогоднюю ель

7info7

В Рязани продолжается подготовка к празднованию Нового года. В прошедшие выходные новогоднюю ель установили в Верхнем городском парке.

Её высота – 12 метров. 29 ноября сотрудники Дирекции благоустройства города приступили к украшению новогоднего дерева. Они повесили красные, синие, золотистые и серебристые шары.

Совсем скоро ель украсят светодиодная макушка и гирлянда. Их подключат вместе с другим новогодним освещением города.

  • В Верхнем городском парке установили новогоднюю ель
  • В Верхнем городском парке установили новогоднюю ель

По сообщению мэрии, в этом году в Рязани установят порядка 35 новогодних елей. Работы по монтажу практически завершены.

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