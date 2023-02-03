В Уфе мужчина зарезал двух детей 13 и 7 лет

Рано утром 3 февраля в Уфе 41-летний мужчина у себя дома совершил убийство двоих сыновей 13 и 7 лет, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по республике Башкирия.

Жена убийцы с 10-летней дочерью смогла убежать.

Следователи возбудили уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство двух более лиц, малолетних).

По информации региональной прокуратуры, ЧП случилось около 5 часов утра. Ход расследования уголовного дела взят на контроль ведомством.