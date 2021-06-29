20.7 C
Рязань
Вторник, 29 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Туле автохам прокатился по встречной полосе

Никита Брыкин
В Туле автохам прокатился по встречной полосе
- Advertisement -

Житель Тулы поделился фотографией с участием нарушителя ПДД в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo.

По словам очевидца, таксист на Hyundai Solaris с московскими номерами прокатился по встречной полосе на улице Ложевой, где есть разделительная полоса.

«Он свернул с трамвайных путей на встречку и поехал по ней», – рассказал автор публикации.

Туляк был настолько поражен наглости автомобилиста, что не успел снять происходящее на видео.

Горожан призывают обращаться в ГИБДД, чтобы наказывать нарушителей.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]