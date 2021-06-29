В Туле автохам прокатился по встречной полосе

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Житель Тулы поделился фотографией с участием нарушителя ПДД в рамках рубрики «Накажи автохама» на портале Myslo.

По словам очевидца, таксист на Hyundai Solaris с московскими номерами прокатился по встречной полосе на улице Ложевой, где есть разделительная полоса.

«Он свернул с трамвайных путей на встречку и поехал по ней», – рассказал автор публикации.

Туляк был настолько поражен наглости автомобилиста, что не успел снять происходящее на видео.

Горожан призывают обращаться в ГИБДД, чтобы наказывать нарушителей.