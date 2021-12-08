В Старожиловском районе при столкновении ВАЗ-211440 и Renault Duster погибла 52-летняя пассажирка

Во вторник, 7 декабря, в Старожиловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП: при столкновении ВАЗ-211440 и Renault Duster погибла 52-летняя пассажирка отечественного авто, сообщает УМВД России по региону.

По предварительной информации, на 12-м километре автодороги М-5 «Урал» 31-летний житель села Истье на ВАЗ-211440 совершил столкновение с иномаркой под управлением 43-летнего рязанца.

В результате аварии 52-летняя пассажирка ВАЗ скончалась на месте. 33-летняя пассажирка Renault получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

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Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.