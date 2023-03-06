Понедельник, 6 марта, 2023
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В Смоленске подростки устроили «снежный террор» водителям в Заднепровье

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Подростки забросили снежками проезжающие автомобили в Заднепровском районе Смоленска, сообщили в группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне на улице Фрунзе около 31 дома.

«Три мальчика кидали снежки в окна и проезжающие автомобили, соревнуясь кто из них попадет», – рассказала очевидец.

Местная жительница призвала родителей провести беседу со своими детьми, поскольку платить за причиненный машинам ущерб придется им.

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