В Смоленске подростки устроили «снежный террор» водителям в Заднепровье

Подростки забросили снежками проезжающие автомобили в Заднепровском районе Смоленска, сообщили в группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне на улице Фрунзе около 31 дома.

«Три мальчика кидали снежки в окна и проезжающие автомобили, соревнуясь кто из них попадет», – рассказала очевидец.

Местная жительница призвала родителей провести беседу со своими детьми, поскольку платить за причиненный машинам ущерб придется им.