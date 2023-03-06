В Смоленске подростки устроили «снежный террор» водителям в Заднепровье

Подростки забросили снежками проезжающие автомобили в Заднепровском районе Смоленска, сообщили в группе «Подслушано Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел накануне на улице Фрунзе около 31 дома.
«Три мальчика кидали снежки в окна и проезжающие автомобили, соревнуясь кто из них попадет», – рассказала очевидец.
Местная жительница призвала родителей провести беседу со своими детьми, поскольку платить за причиненный машинам ущерб придется им.
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