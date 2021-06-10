В смертельном ДТП под Рязанью пострадал двухлетний ребенок

В среду, 9 июня, под Рязанью столкнулись «Тойота Рав 4» и «Киа Спортейдж». В результате один человек погиб и два пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 18:30 на 60-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 24-летний житель Рязанского района за рулем «Тойота Рав 4» не справился с управлением и врезался в «Киа Спортейдж» под управлением 27-летнего рязанца.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.