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Четверг, 10 июня, 2021
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В смертельном ДТП под Рязанью пострадал двухлетний ребенок

Елена Лобанова
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В среду, 9 июня, под Рязанью столкнулись «Тойота Рав 4» и «Киа Спортейдж». В результате один человек погиб и два пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 18:30 на 60-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». По предварительной информации, 24-летний житель Рязанского района за рулем «Тойота Рав 4» не справился с управлением и врезался в «Киа Спортейдж» под управлением 27-летнего рязанца. 

— В результате водитель «Тойоты Рав 4» скончался на месте от полученных травм. Водителя другой иномарки госпитализировали. Двухлетний пассажир «Киа» получили травмы, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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