В скопинском селе ввели режим ЧС из-за проблем с водой

Зампред правительства Рязанской области Рустам Халиков проконтролировал действия властей Скопинского района, где на территории села Лопатино введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Причиной стал выход из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов. По словам главы администрации района Михаила Ромодина, восстановить старую скважину невозможно, поэтому принято решение бурить новую.

На время проведения работ обеспечивается подвоз воды. Для маломобильных граждан, инвалидов и многодетных семей организована доставка воды на дом. Также открыт пункт выдачи бутилированной воды на базе местной администрации. Создан контакт-центр, куда граждане могут позвонить и сообщить о своих потребностях.

«Ситуация в селе Лопатино находится на особом контроле у губернатора. Сейчас наша задача — обеспечить максимально быстрый старт работ по бурению новой скважины и четкую координацию всех задействованных служб. Вопрос обеспечения людей питьевой водой в приоритете», — рассказал Халиков.