Среда, 28 декабря, 2022
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В Скопинском районе прошёл новогодний утренник для детей

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В этом году главный новогодний праздник в Скопинском районе состоялся в Корневской школе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Гостей и участников мероприятия встречали герои известных новогодних мультиков, Дед Мороз и Снегурочка, а праздник сопровождался песнями, танцами и новогодним хороводом.

С поздравлениями в адрес ребят, их учителей и родителей обратился глава администрации Скопинского района Александр Боков. Он пожелал всем мира, добра и счастливого нового года, а также вручил детям долгожданные сладкие подарки.

Завершился утренник ярким новогодним спектаклем в исполнении школьников по мотивам новогодней сказки С. Я. Маршака «12 месяцев».

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