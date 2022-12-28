В Скопинском районе прошёл новогодний утренник для детей

В этом году главный новогодний праздник в Скопинском районе состоялся в Корневской школе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Гостей и участников мероприятия встречали герои известных новогодних мультиков, Дед Мороз и Снегурочка, а праздник сопровождался песнями, танцами и новогодним хороводом.

С поздравлениями в адрес ребят, их учителей и родителей обратился глава администрации Скопинского района Александр Боков. Он пожелал всем мира, добра и счастливого нового года, а также вручил детям долгожданные сладкие подарки.

Завершился утренник ярким новогодним спектаклем в исполнении школьников по мотивам новогодней сказки С. Я. Маршака «12 месяцев».