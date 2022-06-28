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Вторник, 28 июня, 2022

В Скопинском районе по программе местных инициатив благоустроили памятник

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В Скопинском районе по программе местных инициатив благоустроили памятник

В 2022 году в рамках программы поддержки местных инициатив региональное правительство поддержало 9 проектов от Скопинского района. Большинство из них связаны с реконструкцией памятников и мемориалов павших воинов в Великой Отечественной войне.

На благоустройство памятника в селе Чулково Побединского поселения было выделено 1,3 миллиона рублей. Деньги направили на установку  мемориала и благоустройство территории около него.

Напомним, идею по реконструкции данного объекта подал староста села Иван Иванович Пятин. Начинание чулковцев получило поддержку со стороны как местной, так и региональной власти.

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