В Скопинском районе отремонтировали мемориал воинам, павшим в годы ВОВ

В Шелемишевском военном городке завершён ремонт мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила администрация Скопинского района Рязанской области.

Обновить памятник, благоустроить прилегающую к нему территорию удалось благодаря региональной программе поддержки местных инициатив. Она даёт гражданам реальную возможность напрямую участвовать в жизни того или иного населённого пункта, самостоятельно определяя приоритеты развития своей малой родины.

В этом году в муниципалитете реализовано 9 проектов, предложенных жителями района.⁣

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