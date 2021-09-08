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Среда, 8 сентября, 2021
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В Симферополе мать и её сына с ДЦП отказались пускать в самолёт

Кристина Белова
В Симферополе мать и её сына с ДЦП отказались пускать в самолёт

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Жительницу Екатеринбурга и её 10-летнего сына с ДЦП отказывались пускать в самолёт «Уральских авиалиний» из-за специального кресла, необходимого для перевозки мальчика. Об инциденте пишет издание «E1.ru».

Во время посадки в самолёт у екатеринбурженки возник конфликт с бортпроводником, который отказался пускать семью в самолёт из-за спецкресла. При этом в самом аэропорту о запрете ничего сказано не было. В итоге женщине пришлось везти сына у себя на коленях в течение всего рейса, который занял 3,5 часа.

Сейчас прокуратура проводит проверку по данной ситуации.

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