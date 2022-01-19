В школах и детских садах Рязани устанавливают системы видеонаблюдения

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской гордумы депутаты обсудили вопрос о мерах по усилению безопасности в образовательных учреждениях города Рязани. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

В 2021 году на установку систем видеонаблюдения в 4 детских садах и дополнительных камер видеонаблюдения в 8 школах направлены средства в размере 1,9 млн. рублей. Из областного бюджета выделены средства на ремонт ограждений 5 школ в размере 4,2 млн. рублей и на восстановление уличного освещения по периметру территории 2 школ — 1,2 млн. рублей.

Все работы выполнены.

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При уточнении бюджета города Рязани по итогам его исполнения за 9 месяцев 2021 года выделены дополнительные средства в размере 8,2 млн. рублей. Данные средства были направлены на следующие цели:

— установку систем видеонаблюдения в 19 детских садах — З, 5 млн. руб.;

— установку дополнительных камер видеонаблюдения в 5 школах — 1,1 млн. руб.;

— установку и ремонт ограждений территорий в 2 детских садах и в школе №З8 — 2,9 млн. руб.;

— ремонт освещения территории у школы № 15 –300 тыс. руб.;

— установку системы контроля и управления доступом в школе № 46 — 400 тыс. руб.

Также за счет средств городского бюджета установлена система видеонаблюдения в детско-юношеском центре «Надежда», дополнительные камеры видеонаблюдения во Дворце детского творчества на общую сумму 1,1 млн. руб.

Таким образом, в 2021 году на усиления мер антитеррористической безопасности образовательных учреждений направлены бюджетные средства в размере 16,6 млн. руб., в том числе 11,2 млн. руб. — средства бюджета города Рязани, 5,4 млн. руб. — средства областного бюджета. В бюджете 2022 года на эти цели запланировано более 10 млн. рублей.