В селе Ласково под Рязанью отметят День семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля в селе Ласково Рязанского района состоится празднование Дня семьи, любви и верности. Мероприятие организует администрация муниципального района, праздник пройдёт в очном формате с участием жителей и гостей региона.

В этот день в Ласково прибудет ковчег с частицами мощей святых Петра и Февронии, которых православные христиане почитают как покровителей семьи и брака. Святыня будет находиться на территории до 13:00.

Основная часть торжеств стартует в 10:00. В это время запланировано вручение медалей «За любовь и верность» семейным парам и возложение цветов к памятнику Петру и Февронии.

В 10:30 начнётся театрализованный пролог, в рамках которого будет представлена новая награда — медаль «Феврония Рязанская». Её вручат многодетным матерям и женщинам, внёсшим вклад в развитие Рязанского района. Также пройдут церемонии регистрации брака и чествование семей.

С 11:00 до 13:00 гостей ждёт концертная программа. В течение дня будут работать площадки с мастер-классами, аквагримом, напольными играми и зонами активного отдыха для пожилых и детей.

Возрастное ограничение: 0+.