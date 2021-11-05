В Рязанской области зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса: 18 за сутки

В пятницу, 5 ноября, в Рязанской области выявлен 241 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 18, максимум с начала пандемии. Пациентов, справившихся с болезнью, — 74. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1484 человека, общее число случаев заражения — 49 162.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4383.7 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5933.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 40 735 случаев заражения (всего 8 714 595), умерло пациентов — 1192 (всего 244 447).