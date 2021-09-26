В Рязани торжественно завершился IV международный Форум древних городов

В Рязани 25 сентября торжественно завершился IV международный Форум древних городов. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В праздничной церемонии принял участие вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов.

Для рязанцев этот проект – главное культурное событие года. В его рамках всегда проходит много полезных встреч, интересных акций, концертов. Мы гордимся, что Рязанская область стала площадкой для международного диалога. И мы благодарны всем, кто солидарен с нами и поддерживает нас в укреплении международных связей, — сказал он.

По словам Семёнова, форум даёт возможность установить новые контакты и озвучить важные инициативы. Так, в рамках форума был создан новый проект — «Мировое кафе». Он нацелен на сотрудничество разных стран в сфере культуры. Кроме того, на форуме была представлена электронная энциклопедия древних поселений рязанского края. Продолжил работу совет по историко-архитектурному наследнию.

На гала-концерте, посвящённом закрытию форума, выступили победители международного конкурса вокалистов «Голоса древних городов». Это артисты из Турции, Беларуси, Молдовы и различных уголков России. Также гостей мероприятия порадовали участники международного фестиваля старинных инструментов, а также Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова.