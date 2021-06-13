В Рязани стартовал IX Фестиваль искусств «Кремлёвские вечера»

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В субботу, 12 июня, в День России стартовал IX Фестиваль искусств «Кремлёвские вечера», сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В течение трёх дней до 14 июня для рязанцев в Кремле пройдут концерты на свежем воздухе. Открыла фестивальную программу опера Глинки «Жизнь за царя». Произведение исполнили Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова, Рязанский камерный хор, солисты Московского театра «Новая опера» и Государственного академического Большого театра России.

С началом «Кремлёвских вечером» рязанцев поздравил зампред правительства региона Роман Петряев. Он отметил, что фестиваль востребован у жителей города, его будут проводить и дальше.

13 июня в 15 часов в Кремле начнётся программа «Троицыны песни». Их исполнит тульский ансамбль «Услада». В 19.00 начнётся концерт Государственного рогового оркестра из Санкт-Петербурга. Коллектив выступит на фестивале впервые.