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Пятница, 11 июня, 2021
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В Рязани приостановили ремонт моста через Трубеж

7info
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Ремонтные работы на мосту через Трубеж приостановлены, сообщил сайт городской администрации. 

Неделю назад рабочие подошли к этапу устройства гидроизоляции на ремонтируемом участке, но из-за дождей продолжать не могут. 

Руководитель подрядной организации Антон Кузнецов сообщил, что ремонт возобновится, как только позволит погода. Он пообещал, что строители уложатся в сроки контракта.

Администрация Рязани внимательно следит за происходящим. В пятницу, 11 июня, осмотр моста провёл начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак.

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