В Рязани на улице Энгельса подрались две пьяные женщины

В Рязани сотрудники полиции пресекли драку между двумя нетрезвыми женщинами во дворе на улице Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Информация о конфликте поступила от оперативного дежурного. Когда правоохранители прибыли на место, одна из женщин попыталась скрыться, но её успели задержать.

После опроса очевидцев драки выяснилось, что рязанки распивали во дворе спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой одна из женщин бросилась избивать другую.

Полицейские передали злоумышленницу следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении ее к ответственности.