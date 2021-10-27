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Среда, 27 октября, 2021
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В Рязани депутаты обсудили качество пассажирских перевозок

7info

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Депутаты Рязанской гордумы обсудили меры по улучшению качества пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба РГД. 

В заседании рабочей группы по вопросам транспорта приняли участие первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, заместитель председателя РГД Дмитрий Панкин, депутаты Елена Волкова, Александр Кривов и Алексей Захаров, а также начальник управления транспорта администрации города Вениамин Синяков.

В ходе встречи обсуждались вопросы объединения перевозчиков, сохранения рабочих мест, меры по улучшению качества обслуживания пассажиров. Принято решение провести рабочую встречу с перевозчиками, у которых в мае 2022 года заканчивается срок действия свидетельств, чтобы совместно обсудить проблемы и найти компромиссное решению, которое устроит все стороны.

Кроме того, сейчас ведется работа над расписанием движения коммерческих маршрутов. Это позволит контролировать интервалы движения транспорта.

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