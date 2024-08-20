Вторник, 20 августа, 2024

32-летней ростовчанке диагностировали редкое заболевание после обращения в поликлинику

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Министерство здравоохранения Ростовской области сообщило о случае 32-летней женщины, обратившейся в поликлинику №9 с жалобами на слабость и усталость. Пациентке было предложено пройти диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ходе обследования терапевт Марьяна Бабаянц выявила у нее анемию.

После дополнительных исследований и осмотра гинеколога женщине поставили диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями. Для определения дальнейшей тактики лечения пациентка была направлена на консультацию к специалистам Ростовского государственного медицинского университета.

Министерство здравоохранения призывает всех женщин не откладывать визит к врачу при любых отклонениях в состоянии здоровья и избегать самолечения, так как запущенные заболевания могут быть трудными для лечения и привести к серьезным последствиям.

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