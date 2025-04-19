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Новости РоссииОбщество

В российских школах введут единое расписание уроков

Алексей Самохин

В российских школах введут единое расписание, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам чиновника, работа над внедрением единого расписания уже подходит к концу.

Новые штатные расписания в учебных заведениях помогут чётко понимать нагрузку каждого педагога, сколько уроков и для какого количества школьников он проводит.

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Кравцов рассказал, что с 1 сентября вводится единое планирование по школьным предметам. Также вводится норма по проведению контрольных и проверочных работ, включая ВПР — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.

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