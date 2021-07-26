17.4 C
Рязань
Понедельник, 26 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираЭкономика

В России среди молодежи утроился спрос на кредитки

Елена Лобанова
В России среди молодежи утроился спрос на кредитки
- Advertisement -

С начала года молодые люди стали намного активнее интересоваться кредитными картами. Так, в первом полугодии 2021-го заявки на их получение оформили втрое больше граждан в возрасте 18-20 лет, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

Тенденцию омоложения держателей карт с доступом к заемным средствам «Известиям» подтвердили в крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) и банках. В Сбере выявили трехкратный рост интереса молодежи к кредиткам по сравнению с первой половиной 2020-го. В МКБ отметили, что, по их информации, выдача таких карт клиентам в возрасте 18-20 лет увеличилась вдвое.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, в начале 2021 года доля держателей кредиток до 25 лет достигла 12%, а к концу июня откатилась до 10%, что все равно больше допандемийного показателя (8,7%). По мере оздоровления экономики банки вернулись к более активному кредитованию клиентов до 25 лет, что почти удвоило выдачу карт этой категории граждан в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: с 388,6 тыс. штук до 634,6 тыс., подсчитал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Общий рост интереса россиян к кредиткам связан с отложенным спросом на фоне пандемии, тогда как среди молодежи он отчасти спровоцирован наращиванием банками клиентской базы и их активной и порой агрессивной политикой, отмечают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Береги счет смолоду: среди 20-летних утроился спрос на кредитки.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]