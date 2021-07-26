В России среди молодежи утроился спрос на кредитки

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С начала года молодые люди стали намного активнее интересоваться кредитными картами. Так, в первом полугодии 2021-го заявки на их получение оформили втрое больше граждан в возрасте 18-20 лет, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

Тенденцию омоложения держателей карт с доступом к заемным средствам «Известиям» подтвердили в крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) и банках. В Сбере выявили трехкратный рост интереса молодежи к кредиткам по сравнению с первой половиной 2020-го. В МКБ отметили, что, по их информации, выдача таких карт клиентам в возрасте 18-20 лет увеличилась вдвое.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, в начале 2021 года доля держателей кредиток до 25 лет достигла 12%, а к концу июня откатилась до 10%, что все равно больше допандемийного показателя (8,7%). По мере оздоровления экономики банки вернулись к более активному кредитованию клиентов до 25 лет, что почти удвоило выдачу карт этой категории граждан в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: с 388,6 тыс. штук до 634,6 тыс., подсчитал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Общий рост интереса россиян к кредиткам связан с отложенным спросом на фоне пандемии, тогда как среди молодежи он отчасти спровоцирован наращиванием банками клиентской базы и их активной и порой агрессивной политикой, отмечают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Береги счет смолоду: среди 20-летних утроился спрос на кредитки.