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В Рязанскую область привезут пояс Богородицы и мощи Матронушки

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Изображение от Freepik
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10 февраля в Казанский собор Сасова привезут пояс Богородицы, список с чудотворной иконы Божией матери «Всецарица» и мощи Матроны Московской.

Об этом пишет группа «Сасово online»

В православной традиции Матронушке молятся в болезнях и житейских проблемах с работой, учебой или жильем. Молитва перед поясом Богородицы помогает тем, кто хочет родить ребенка, а у «Всецарицы» просят излечения серьезных недугов. 

Прибудут святыни в 15:30. С 11 по 24 февраля в Казанском соборе будут совершаться акафисты. 

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