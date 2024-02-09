В Рязанскую область привезут пояс Богородицы и мощи Матронушки

10 февраля в Казанский собор Сасова привезут пояс Богородицы, список с чудотворной иконы Божией матери «Всецарица» и мощи Матроны Московской.

Об этом пишет группа «Сасово online».

В православной традиции Матронушке молятся в болезнях и житейских проблемах с работой, учебой или жильем. Молитва перед поясом Богородицы помогает тем, кто хочет родить ребенка, а у «Всецарицы» просят излечения серьезных недугов.

Прибудут святыни в 15:30. С 11 по 24 февраля в Казанском соборе будут совершаться акафисты.