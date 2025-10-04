В Рязанском театре драмы состоялась премьера сторителлинга «Все мы немножко Сергей Есенин»

На малой сцене Рязанского театра драмы 4 октября прошла премьера сторителлинга «Все мы немножко Сергей Есенин» (12+).

Это уже второй спектакль в рамках проекта «Жизнь замечательных рязанцев». Цель проекта — раскрыть судьбы и вклад в историю выдающихся людей нашего города. Первым спектаклем проекта стал рассказ о Константине Циолковском, премьера которого состоялась в прошлом сезоне.

Сергей Есенин — поэт, чье имя неразрывно связано с Рязанской областью. В спектакле актеры Театра драмы вели откровенный диалог, ища точки соприкосновения между своей жизнью и судьбой поэта. Его стихи и биография стали основой для живого разговора на сцене. Жанр сторителлинга и активное взаимодействие с залом создали камерную атмосферу, размыв границы между зрителями и артистами. Главная особенность этой постановки — не декорации и костюмы, а искренность актеров и их истории.

Работа над спектаклем заняла около двух месяцев. Постановка будет показана на малой сцене театра драмы 5, 15 и 30 октября.

Возрастное ограничение: 12+.