В Рязанском районе утонул ребенок

9 июня из озера в селе Поляны Рязанского района извлечено тело мальчика 2012 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Инспекторы ГИМС отмечают, что такие случаи происходят, в первую очередь, из-за беспечности взрослых, которые не уделяют должного внимания своим детям.

«Дети тонут молча! В воде все происходит тихо и быстро. Ребенок уходит под воду и все. Дети будут смотреть на все в ужасе, и только потом побегут к родителям. Основная причина подобных ситуаций — отсутствие присмотра взрослых. Даже играя на берегу ребенок может утонуть» — отметил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Рязанской области Татьяна Дарсигова.