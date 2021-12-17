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Пятница, 17 декабря, 2021
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В Рязанском облсуде приостановили рассмотрение иска бывшего вице-губернатора к правительству региона

Александр Ильин

В Рязанском областном суде приостановили рассмотрение иска бывшего вице-губернатора Михаила Семёнова к правительству региону о восстановлении на госслужбе, пишет РИА «МедиаРязань» со ссылкой на пресс-службу суда. 

О дате прекращения перерыва в областном суде не сообщили. 

Уточним, что рассмотрение дела началось 13 декабря. Однако из-за сведений, содержащих государственную тайну, заседания прошли в закрытом режиме. Сам иск был зарегистрирован 19 ноября. 

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Напомним, 18 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об увольнении вице-губернатора Михаила Семёнова.

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