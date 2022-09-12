В Рязанском медуниверситете представили кафедру клинической стоматологии

В Рязанском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова представили кафедру клинической стоматологии. Практической площадкой для неё стал Центр стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова.

Формат обучения позволит одновременно получать образование и практические навыки. В профессорско-преподавательском составе кафедры – практикующие врачи. Они также ведут научную деятельность и внедряют в практику свои разработки.

Как рассказал научный руководитель Центра стоматологии и имплантологии Александр Кузнецов, стояла задача поделиться знаниями с молодым поколением.

Александр Кузнецов: «Опыт огромный накоплен, и хотелось передавать это в самых современных условиях, с цифровыми технологиями со всеми передовыми достижениями. Больше всего времени сейчас будем уделять практическим занятиям и постановке рук хирургов, терапевтов и ортодонтов»

Мануальные навыки ученики отрабатывают на биологических объектах – к примеру, свиных челюстях. Также проходят трансляции всех операций.

На встрече с журналистами ректор РязГМУ Роман Калинин отметил уникальность площадки – когда частная клиника готовит и организует учебные площади для студентов.

Роман Калинин: «Это знаковый момент для нашего университета и для развития стоматологического факультета. Мы надеемся, что это действительно получится очень интересно, хорошо и полезно»

После пресс-конференции журналистам показали операционные, стерилизационную, кабинет терапевта и томограф последнего поколения.

Замминистра регионального управления здравоохранения Владимир Грачёв отметил, что это совсем другой уровень оказания медицинской помощи.

Владимир Грачёв: «Во многом это связано с нашим родным университетом. Подготовка специалистов, изыскание возможностей для строительства всех тех моделей ноу-хау, которым Москва может позавидовать на сегодняшней момент. Поэтому то, что делается сейчас, имеет большую перспективу в стоматологии»

Врач-ординатор кафедры клинической стоматологии РязГМУ Алина Куревлева с 1 сентября учится и работает на базе центра стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова.

По её признанию, вначале страшно было подходить к оборудованию, которое раньше видели только в интернете или книгах. Волнение ушло после того, как практикующие врачи всё объяснили.

Алина Куревлева: «Техническое оснащение клиники позволяет получать самые актуальные знания о методах лечения зубов, имплантации, протезировании и других методах лечения»

Проект, как считает ректор Роман Калинин, очень оптимистичный: это шаг в будущее для Рязанского медицинского университета и развития региональной стоматологии в целом.