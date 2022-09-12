В Рязанском медуниверситете представили кафедру клинической стоматологии

В Рязанском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова представили кафедру клинической стоматологии. Практической площадкой для неё стал Центр стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова.
Формат обучения позволит одновременно получать образование и практические навыки. В профессорско-преподавательском составе кафедры – практикующие врачи. Они также ведут научную деятельность и внедряют в практику свои разработки.
Как рассказал научный руководитель Центра стоматологии и имплантологии Александр Кузнецов, стояла задача поделиться знаниями с молодым поколением.
Мануальные навыки ученики отрабатывают на биологических объектах – к примеру, свиных челюстях. Также проходят трансляции всех операций.
На встрече с журналистами ректор РязГМУ Роман Калинин отметил уникальность площадки – когда частная клиника готовит и организует учебные площади для студентов.
После пресс-конференции журналистам показали операционные, стерилизационную, кабинет терапевта и томограф последнего поколения.
Замминистра регионального управления здравоохранения Владимир Грачёв отметил, что это совсем другой уровень оказания медицинской помощи.
Врач-ординатор кафедры клинической стоматологии РязГМУ Алина Куревлева с 1 сентября учится и работает на базе центра стоматологии и имплантологии Александра Кузнецова.
По её признанию, вначале страшно было подходить к оборудованию, которое раньше видели только в интернете или книгах. Волнение ушло после того, как практикующие врачи всё объяснили.
Проект, как считает ректор Роман Калинин, очень оптимистичный: это шаг в будущее для Рязанского медицинского университета и развития региональной стоматологии в целом.